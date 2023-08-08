حماد: أتعهد بتوفير كافة احتياجات البلديات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، بوزير الحكم المحلي سامي الضاوي، رفقة عميد بلدية صياد الحشان، جميل محمود امحمد، وعميد بلدية العوينة خالد محمد بلقاسم ارحومة.

وأوضح حساب الحكومة الليبية، على فيسبوك، أن “حماد” خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء؛ بحث مع وزير الحكم المحلي احتياجات البلديات، وكافة النواقص التي تعاني منها على كافة المستويات الخدمية والصحية.

وتعهد رئيس الوزراء بتوفير كافة احتياجات البلديات التي تساهم بدورها في رفع المعاناة عن كاهل المواطن الكريم.