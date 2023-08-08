أعضاء هيئة تدريس ومعيدين وأوائل يحتجون أمام مقر حكومة الوحدة ضد قرارات الإيفاد السابقة

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احتشد المئات من المتظاهرين أمام مقر حكومة الوحدة في طرابلس احتجاجا على قرارات الإيفاد والتفويضات المالية التي أصدرتها الحكومة في وقت سابق، والتي وتضمنت قوائم لأسماء أقارب مسؤولين وأطفال ومسنين.

وتجمعت مظاهرة حاشدة لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل أمام مقر الحكومة في طريق السكة رفضا لفساد قرارات الإيفاد والتفويضات المالية التي صدرت عن الحكومة.

ورفع المتظاهرين لافتة كتب عليها: “نعم لعودة الحياة للمؤسسات التعليمية والصحية.. نعم للإيفاد.. نعم للتفويضات المالية”.

وفي 22 يونيو 2023، أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة في إجراءات التحقيق المتعلقة بإيفاد دارسين إلى تركيا عن طريق وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة، وصرف أكثر من 14 مليون يورو كمنح لهم.

وقال المكتب، إن سلطة التحقيق تتقصى واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع، على خلفية قرارات الإيفاد الصادرة عن وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة.

وأضاف، أن النيابة العامة نظرت في البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ أكثر من 14 مليون يورو؛ لفائدة 1895 موفدًا للدراسة في جمهورية تركيا.

وقال، إن وكيل النيابة بمكتب النائب العام افتتح إجراءات التقصي بفرض تدبير وقف أية إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث؛ تمهيدًا لإجراء مراجعة جنائية، تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية؛ والمالية المتعلقة بها.