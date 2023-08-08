الغول: نعول على الشباب في إعادة صياغة مفهوم المواطنة بالشكل الصحيح

أكد “صالح الغول ” وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف مؤقتا بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأن فئة الشباب يعول عليها في إعادة صياغة مفهوم المواطنة بالشكل الصحيح.

جاء ذلك خلال لقاء “الغول”، اليوم الثلاثاء، مع فريق تعزيز المواطنة الذي يشرف عليه المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الوزير المؤقت على ضرورة تعزيز الدور المجتمعي للجامعات الليبية بصفتها بيوت خبرة وحاضنة مهمة لفئة الشباب التي يعول عليها في إعادة صياغة مفهوم المواطنة بالشكل الصحيح.

لافتًا الى أن الشباب هم رُقي البلاد وقادة المستقبل والقوة الحقيقية القادرة على نبذ كل ما من شأنه الثأثير على اللحمة الاجتماعية والوطنية.