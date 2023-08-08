“الزادمة” يفتتح المقر الإداري لمجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية بعد صيانته

قام نائب رئيس الحكـومة المكلفة من البرلمان “سالم الزادمة”، اليوم الثلاثاء، بافتتاح المقر الإداري لديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية في مدينة سبها، وذلك عقب صيانة المبنى وتطويره وتزويده بالملحقات المكتبية والإدارية.

وحضر افتتاح المقر رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية محمد البصير، وعميد بلدية سبها أبوبكر جماعة، ورئيس الهيئة الوطنية للمشايخ، حامد الحضيري، إضافة إلى عدد من منتسبي منظمات المجتمع المدني ومديري القطاعات التنفيذية والأجهزة والمؤسسات والشركات ببلدية سبها.

كما رافق الزادمة عدد من القيادات العسكرية التابعين للقيادة العامة من بينهم آمر المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء المبروك سحبان، وآمر غرفة عمليات الجنوب اللواء فوزي المنصوري، ومدير أمن سبها، أسامة عويدان.

وبهذه المناسبة أُلقيت العديد من الكلمات أشادت بجهود القيادة العامة في حفظ الأمن والاستقرار، وأثنت على تطوير وإصلاح العديد من المؤسسات والمشاريع التنفيذية والخدمية والتنموية بالمناطق الجنوبية. وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للزادمة.