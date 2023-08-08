حماد يبحث مع “الدرسي” المشاكل التى يواجهها جهاز الأمن الداخلي

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ” أسامة حماد”، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز الامن الداخلي الفريق “أسامة الدرسي”.

وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء، اطلع “حماد” على خطة عمل جهاز الامن الداخلي لسنة 2023 واحتياجات الجهاز واهم المشاكل والصعوبات التي يواجهها.

كما استمع لشرح وافي للتجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها الأمن الداخلي للحفاظ واستتباب الامن.

وأثنى رئيس الوزراء على المجهودات المبذولة من الضباط والعاملين في الجهاز من اجل الحفاظ على الأمن القومي للوطن. وفق بيان صادر عن الحكومة الليبية عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”..