ليبيا والهند تبحثان عودة السفارات ومراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

عقد في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الثنائي بين الجانب الليبي والهندي لتفعيل التعاون بين البلدين، برئاسة مدير إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية الليبية فاضل الكاسح، ومدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الهندية براديب سينغ راجبروهيت.

ووفق منشور لمنصة حكومتنا عبر “فيسبوك”، بحث الاجتماع عودة السفارة الهندية إلى ليبيا، ورفع القيود عن الشركات والعمالة الهندية، ومراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

كما اتفق الطرفان على تفعيل لجنة التشاور السياسي واللجنة المشتركة، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، إضافة إلى تفعيل التباحث حول مركز الأطراف الصناعية ومشروع الشبكة الإلكترونية الصحية لعموم إفريقيا الخاصة بالتعليم عن بعد، وربط المستشفيات مع الهند والمركز الإقليمي للتدريب الهندي.

وفي هذا الشأن، عرض الجانب الهندي المساهمة في تدريب العناصر الأمنية، والتعاون في المجال السيبراني والأمني وحفظ الحدود، والاستعداد لعودة المنح التدريبية وزيادتها عبر برنامج التعاون الهندي في مختلف المجالات..