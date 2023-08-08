“حماد” يتعهد بتوفير احتياجات بلديات صياد الحشان والعوينية والماية

التقى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، رفقة عمداء عدد من بلديات المنطقة الغربية “بلدية صياد الحشان” جميل محمود امحمد، وعميد “بلدية العوينية” خالد محمد بلقاسم ارحومة.

وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء بحث احتياجات البلديات، وكافة النواقص التي تعاني منها على كافة المستويات الخدمية والصحية.

كما التقى حماد، عميد بلدية الماية أحمد الهجني، وبحث احتياجات البلدية وكافة النواقص التي تعاني منها على كافة المستويات الخدمية والصحية، والتي تشمل صيانة الطريق الساحلي، وتوفير المياه الصالحة للشرب، وصيانة المدارس، ودعم القطاع الصحي.

وتعهد رئيس الوزراء بتوفير كافة احتياجات البلدية التي تساهم بدورها في رفع المعاناة عن كاهل المواطن الكريم.

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