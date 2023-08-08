“حماد” يبحث مع عميد بلدية الماية عددًا من القضايا التي تعاني منها البلدية

اجتمع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “أسامة حماد”، اليوم ، مع عميد بلدية الماية السيد أحمد الهجني.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء بحث احتياجات بلدية الماية، وكافة النواقص التي تعاني منها على كافة المستويات الخدمية والصحية، والتي تشمل صيانة الطريق الساحلي، وتوفير المياه الصالحة للشرب، وصيانة المدارس، ودعم القطاع الصحي.
ووعد رئيس الوزراء بالالتزام بتوفير كافة احتياجات البلدية التي تساهم بدورها في رفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي
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