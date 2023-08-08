باتيلي: بإمكان ليبيا أن تصبح لاعبا محوريا في إفريقيا إن اتفق الليبيون على المصالحة

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” أن بإمكان ليبيا أن تصبح لاعبا محوريا في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط إن اتفق الليبيون على مداواة جراح الماضي عبر مصالحة وطنية شاملة.

جاء ذلك خلال لقائه في مدينة الزاوية مع ممثلي المجتمع المحلي من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، والمجلس البلدي، والأعيان والأكاديميين، وممثلين عن المجتمع المدني والنساء والشباب، وعن الفاعلين الأمنيين.

وفي هذا الشأن كتب “باتيلي” عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلا: استمعت باهتمام كبير إلى تطلعات أهالي مدينة الزاوية إلى ليبيا آمنة ومستقرة وموحدة، وإلى مؤسسات شرعية تنتجها انتخابات شاملة وذات مصداقية.

وأضاف قائلا: تميز النقاش، الذي دار حول مستقبل ليبيا، بالاختلاف الحاد أحيانا لكنه لم يخرج أبدا عن إطار الاحترام والتحضر والتسامح. هذا النوع من الحوارات نموذج يحتذى بالنسبة للقادة السياسيين الذين يجدر بهم إيجاد أرضية مشتركة لحل خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

واختتم تغريدته قائلا: جددت التأكيد على أنه بإمكان ليبيا أن تصبح لاعبا محوريا في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط إن اتفق الليبيون على مداواة جراح الماضي عبر مصالحة وطنية شاملة، واتفاق سياسي واسع يوحدان مؤسسات البلاد ويضعان ليبيا على طريق التعافي.