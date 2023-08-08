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الانتهاء من إعداد المسودة المعنية بتنظيم آلية عمل النقابات والاتحادات والروابط المهنية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت عضوتي لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب ” أسماء الخوجة” و”عائشة الطبلقي” بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي اجتماعاً مع عدد من أعضاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية ، لمناقشة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون رقم (03) لسنة 2023.م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

ونقل المتحدث باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” عن ” الخوجة ” قولها إن الاجتماع تم خلاله الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية المعنية بتنظيم آلية عمل النقابات والاتحادات والروابط المهنية. .

الجدير بالذكر بأن اللجنة عقدت خلال الأشهر الماضية عدة اجتماعات لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

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المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق بليحق

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صحيفة الساعة 24

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