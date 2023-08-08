باتيلي:الطريق نحو الاستقرار والسلام في ليبيـا طويلة

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي،أن البعثة تعمل على “تقديم الدعم للشعب والقيادات للتوصل إلى السلم والاستقرار”، مؤكدًا أنه يعلم أن “الطريق نحو السلام والاستقرار في ليبيا طويلة”.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في ملتقى مدينة الزاوية الكبرى بحضور عمداء بلديات الزاوية المركز والغرب والجنوب والمكونات الاجتماعية والسياسية والشبابية والأمنية بالمدينة.

وأضاف باتيلي أنه “لا يمكن لبلد أن يحرز تقدمًا في ظل الصراعات والحروب”، داعيًا جميع الليبيين إلى ضرورة “التخلي عن الكراهية والعمل على بناء مجتمع متماسك”.

واعتبر المسؤول الأممي أن “الوقت حان لتخطي كل الصراعات بعد استمرارها أكثر من 10 سنوات”، لافتًا إلى أن “هناك الكثير من الفرص أمام الليبيين في المستقبل لتنعم البلاد بالسلام”.

وأكد بأن “لمدينة الزاوية علاقة وثيقة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”،وأنها “بشكل خاص وليبيا عامة لها أهمية اقتصادية وتاريخية كبيرة”.

وأشار المبعوث إلى حاجة ليبيا لتأمين أراضيها معربًا عن ثقته بأنه سيجري توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد لدعم عملية الاستقرار والتنمية.