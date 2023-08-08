باثيلي يناقش مع النمروش تحديات الوضع الأمني في الزاوية

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قال، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، اليوم الثلاثاء، إنه بحث في الزاوية مع آمر المنطقة العسكرية للساحل الغربي، اللواء صلاح الدين النمروش وعددٍ من الضباط تحت إمرته، تحديات الوضع الأمني في المدينة.

وقال باثيلي، عبر موقع “إكس” المعروف سابقًا بـ “تويتر”، إنّه تمّت مناقشة تحديات الوضع الأمني، بما في ذلك التطورات التي شهدتها المدينة مؤخرا.

وأضاف باثيلي، إنّه تمّ تبادل وجهات النظر حول ضرورة إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في ليبيا.

ونقل باثيلي، تأكيد اللواء النمروش التزامه بالمساهمة في تأمين الانتخابات والقبول بنتائجها.