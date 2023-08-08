إردوغان عن دور تركيا : أثبتنا علو كعبنا في ليبيا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن تركيا أثبتت «علو كعبها في إحلال السلام في ليبيا»، بعدما اصطفت ودعمت «الحكومة الشرعية» في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج.

وقال إردوغان في كلمته أمام المؤتمر الـ14 للسفراء الأتراك، الثلاثاء، عن دور تركيا في ليبيا «كنا إلى جانب الحكومة الشرعية وأثبتنا علو كعبنا في إحلال السلام في ليبيا».

وأفاد أن “تركيا أصبحت دولة تحدد قواعد اللعبة وتضع بصمتها على العلاقات الدولية ويطرق الجميع بابها في العديد من القضايا الهامة ويحظى موقفها بمتابعة وثيقة”.

ونوه أن تدخل تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا حال دون انقسام هذا البلد.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الوطني السابقة مذكرتي تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري في 27 نوفمبر 2019، ما سمح لها بتعزيز مياهها الإقليمية وتقديم الدعم العسكري للحكومة في طرابلس التي كانت تواجه آنذاك حملة عسكرية من طرف القيادة العامة.