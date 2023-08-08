التربية والتعليم تكشف عدد التلاميذ الملتحقين بالصف الأول الابتدائي وتنوه بشأن قيود التسجيل

أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، أن مُراقبات التَّربية والتَّعليم بالبلدِيات تَواصل تسجيل تلامِيذ الصف الأول من التَّعليم الأساسي تنفيذاً لِقرار وزير التَّربية والتَّعليم رقم 1442 بِشأن تحدِيد مواعِيد الدِّراسة والاِمتحانات.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أن عَدد التلاميذ المستهدفين للتلامِيذ للعام الدِّراسي الجديد 2023 – 2024 وفقاً لإحصاءات مصلحة الإحصاء والتعداد يبلغ 232652 تلميذ وتلميذة.

ونوهت الوزارة أن وكيل الشؤون التربوية دعا في تعميم له مديري المدارس إلى التقيد بتسجيل التلاميذ من مواليد 1يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017 فقط وفي الموعد المحدد ومن خلال الوثائق الرسمية.

وأشار وكيل الشؤون التربوية إلى أن أولوية القبول للتلاميذ المقيمين بالقرب من المؤسسة التعليمية وفق المادة 12 من اللائحة 1013 لسنة 2022 ويتم التسجيل وفق بطاقة تسجيل تلميذ بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي.

وشدد وكيل الشؤون التربوية على أن مدير المدرسة مسؤول مسؤولية مباشرة عن أي مخالفة تقع أثناء التسجيل.