النواب يحيل رسميا ملاحظاته على القوانين الانتخابية للجنة “6+6”

أحال مجلس النواب الليبي رسميا ملاحظاته على القوانين الانتخابية إلى لجنة “6+6″، المشكلة بالمناصفة بينه وبين المجلس الأعلى للدولة، وصاغتها اللجنة في يونيو/حزيران الماضي.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، الثلاثاء، بمقره بمدينة بنغازي، ناقش فيها تلك القوانين لإبداء رأيه فيها، بعدما أثارت جدلا في البلاد.

وقال متحدث مجلس النواب عبد الله بليحق، في إيجاز صحفي عقب انتهاء الجلسة، إنه “تقرر اليوم إحالة ملاحظات مجلس النواب حول مشروعيّ قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة (6+6)”.

وبينما لم يذكر المتحدث أي تفاصيل بشأن هذه الملاحظات، إلا أن نوابا كشفوا عن فحوى بعضها، خلال البث المباشر للجلسة، قبل انتقالها لجلسة مغلقة.

ووفق مراسل الأناضول، علق النائب طارق الجروشي عن المادة “17” من القوانين الانتخابية، قائلا ” يجب تعديل المادة 17 في قانون انتخاب الرئيس، بحيث تنص على السماح بعودة المرشح إلى منصبه حال عدم نجاحه في الانتخاب”.

واعتبر استمرار تلك المادة بشكلها الحالي، وعدم النص على عودة المرشح سواء كان مدنيا أو عسكريا إلى منصبه السابق حال خسارته الانتخابات “ظلما صارخا”.

كما طالب الجروشي بإلغاء المادة “16” من قوانين الانتخابات التي تسمح للمرشح المقبول بتفويض وكيلا له، “مطالبا بإلزام المرشح بأن يتقدم بنفسه لشرح برنامجه الانتخابي”.

وبدوره، اعترض النائب عبد المنعم العرفي على الفقرة الثانية من المادة “12” من قانون انتخاب الرئيس والتي تنص على أن تجرى انتخابات رئيس الدولة في جولتين، يتأهل الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى إلى الجولة الثانية بغض النظر عن نسبة الأصوات التي حققاها.

كما علق على الفقرة الرابعة من المادة “15” بذات القانون- والتي تنص على عدم حمل المترشح جنسية أي دولة أخرى- قائلا: “هذه الفقرة تحتاج لإعادة نظر، ونرى ألا يحرم مزدوجو الجنسية من الترشح”.

ولم تكشف لجنة “6+6” حتى الساعة (18:45 ت.غ) عن رأيها في قبول أو رفض ملاحظات مجلس النواب، إلا أنها سبق وأصدرت بيانا، قالت فيه إن قوانينها الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين “نهائية ونافذة”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قال المبعوث الاممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي إن “قوانين الانتخابات المنجزة من قبل (6+6) بشكلها الحالي، لن يمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة”.

وتهدف القوانين المنجزة من قبل “6+6” إضافة للتحركات الأممية، إلى إيصال ليبيا لانتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم، إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.