الرقابة الإدارية تؤكد على ضرورة إنهاء مشاكل الموظفين وضمان حقوقهم

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، صباح الثلاثاء بمكتبه، في اجتماعه بلجنة شؤون الموظفين، آخر مستجدّات أوضاع الموظفين الإدارية وحقوقهم المالية.

وتم خلال الاجتماع، الذي استُهل بعرض المحضر الاستثنائي للجنة لسنة 2022، النظر في ملف ترقيات الموظفين لسنة 2022 إلى جانب المنتقلين بعقود وإعادة تمكينهم كمتعينين بحسب بلاغ على صفحة الهيئة.

وأوصى رئيس الهيئة بتجهيز ترقيات الموظفين لسنة 2023 وتسوية أوضاعهم الوظيفية، والاتفاق على إعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين على أن تباشر اجتماعاتها بشكل دوري، وفقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية؛ لإنهاء كافة مشاكل الموظفين الإدارية والمالية.