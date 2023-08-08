محكمة ليبية تقضي بسجن مسؤولين بارزين في مصرف الصحاري

أعلن مكتب النائب العام على أن محكمة جنايات طرابلس قضت بحبس وتغريم مسؤولين سابقين في وكالة مصرف الصحاري عين زارة لاختلاسهم 3 مليون دينار وتلاعبهم بحسابات المصرف.

والمتهمون هم؛ المدير السابق للوكالة ومسؤول المقاصة الإلكترونية؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية؛ ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف؛ ورئيس قسم الخزينة السابق؛ ومراجع مالي سابق.

وتعمد المتهمون تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون و500 ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي.

وثبت إفادة زوجة رئيس قسم الخزينة من نقد مسيل استلمته خارج المصرف المرسل إليه بلغ مليونا و500 ألف دينار، إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها.

و تم معاقبة مدير الوكالة ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية بالسجن 8 سنوات؛ وتغريمهما مليون و700 ألف و250 ديناراً؛ ورد 876 ألف دينار.

و تم معاقبة رئيس قسم الحسابات الجارية بالسجن 4 سنوات ورئيس قسم الحوالات بالحبس 18 شهرًا.

و تم معاقبة كل من رئيس قسم الخزينة؛ والمراجع مالي بالحبس مدة سنة واحدة.