باتيلي يوضح تفاصيل لقائه لممثلي الزاوية بمجلسي النواب والدولة

التقى عبدالله باتيلي المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، الثلاثاء، أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن مدينة الزاوية.

وكتب عبر حسابه على منصة “إكس”، تويتر سابقاً: “‏استمعت باهتمام كبير إلى تطلعات أهالي مدينة الزاوية إلى ليبيا آمنة ومستقرة وموحدة، وإلى مؤسسات شرعية تنتجها انتخابات شاملة وذات مصداقية”.

وبحسب باتيلي، شارك في اللقاء المجلس البلدي، والأعيان والأكاديميين، وممثلين عن المجتمع المدني والنساء والشباب، وعن الفاعلين الأمنيين.

وقال المبعوث الأممي: “‏تميز النقاش الذي دار حول مستقبل ليبيا، بالاختلاف الحاد أحياناً لكنه لم يخرج أبداً عن إطار الاحترام والتحضر والتسامح. هذا النوع من الحوارات نموذج يحتذى بالنسبة للقادة السياسيين الذين يجدر بهم إيجاد أرضية مشتركة لحل خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل”.