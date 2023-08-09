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“العبيدي”: سنكمل التشاور مع النواب للوصول للانتخابات ودعم لجنة 6+6

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
صرح النائب الثاني لرئيس المجلس الدولة “عمر العبيدي”بأن التشاور مع النواب  متواصل لإجراء الانتخابات ودعم لجنة 6+6، مؤكدًا أن الرئاسة الجديدة ستواصل تشاورها مع شريكها السياسي المتمثل في مجلس النواب للوصول لتفاهمات للذهاب للانتخابات.
وبين “العبيدي” أن الرئاسة الجديدة ستواصل عملها مع لجنة “6+6” لإعداد القوانين الانتخابية ودعمها من حيث وقفت موضحاً  أن الطريق الوحيد للخروج من المأزق السياسي هو الذهاب للانتخابات بأرضية صلبة والقبول بنتائج الصندوق بإشراف من مفوضية الانتخابات.
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الوطن الليبية

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