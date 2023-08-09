“العبيدي”: سنكمل التشاور مع النواب للوصول للانتخابات ودعم لجنة 6+6

صرح النائب الثاني لرئيس المجلس الدولة “عمر العبيدي”بأن التشاور مع النواب متواصل لإجراء الانتخابات ودعم لجنة 6+6، مؤكدًا أن الرئاسة الجديدة ستواصل تشاورها مع شريكها السياسي المتمثل في مجلس النواب للوصول لتفاهمات للذهاب للانتخابات.

وبين “العبيدي” أن الرئاسة الجديدة ستواصل عملها مع لجنة “6+6” لإعداد القوانين الانتخابية ودعمها من حيث وقفت موضحاً أن الطريق الوحيد للخروج من المأزق السياسي هو الذهاب للانتخابات بأرضية صلبة والقبول بنتائج الصندوق بإشراف من مفوضية الانتخابات.