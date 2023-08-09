اليونيسيف تنظم ورشة عمل عن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة

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نظمت منظمة اليونيسيف في ليبيا ⁦‪‬⁩ بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب حقوق الإنسان في وزارة الدفاع ورشة عمل حولحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، امتدت على مدى يومين وتم خلالها مناقشة تعزيز تدابير الحماية بموجب القوانين الليبية ذات الصلة.

وحضر الندوة التي نظمت بدعم من حكومة النرويج، أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وممثلون عن وزارات الدفاع والخارجية في الحكومة منتهية الولاية ، وعن مجلس النواب ومكتب المدعي العام العسكري، فضلا عن مراقبين ليبيين لوقف إطلاق النار، وخبراء قانونيينوعسكريين.