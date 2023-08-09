25% نسبة ازدياد المهاجرين غير الشرعيين إلى ايطاليا مقارنة بالعام الماضي

الوطن/متابعات

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء نقلاً عن بيانات وزارة الداخلية الإيطالية وصول ما مجموعه 30495 مهاجرًا بشكل غير قانوني إلى إيطاليا عن طريق البحر بعد مغادرة ليبيا حيث تدفق15.614 مهاجراً من برقة و14849 من طرابلس.

ومثّل هذا زيادة بنحو 3000 شخص مقارنة ببداية يوليو و 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقاً للبيانات الإيطالية ،حيثتظهر هذه البيانات الأخيرة تراجعا في المسار “الشرقي” الليبي في الأسابيع الأخيرة، فيما لحقت المغادرين من الغرب ببرقة.