مالطا تدرس إنشاء خط طاقة متجددة مربوط مع ليبيا

الوطن| رصد

قالت وزيرة الطاقة المالطية، ميريام دالي، إنّ بلادها تدرس جدوى إنشاء خط ربط للطاقة المتجددة مع ليبيا بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.

وأضافت دالي في تصريحات، إن العمل في الوقت الحالي هو تحديد ما إذا كان مثل هذا المشروع ممكنًا أم لا، إضافة إلى التحقيق في إمكانية الترابط مع البلدان في شمال إفريقيا، وفق قولها.

وأشارت دالي إلى أن ليبيا بها مساحة شاسعة من الأرض ومورد ضخم للشمس، لذلك هناك إمكانية لإنتاج طاقة متجددة وهي أكثر بكثير من الإمكانات في مالطا، حسب وصفها.

ولفتت إلى أن الهدف هو مناقشة وجود الألواح الشمسية في ليبيا، ثم نقل الطاقة الخضراء المنتجة إلى مالطا وربما تصديرها إلى ما وراء شواطئهم، وفق قولها.

وذكرت دالي أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار في بلدان مثل ليبيا، مؤكدة أن هناك بالفعل دولاً لديها اتفاقيات طاقة مماثلة مع ليبيا ودول أخرى في شمال إفريقيا وشرعت في تنفيذ مشاريعها، حسب قولها.