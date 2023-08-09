ليبيا الان

ليبيا: انتشال 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين بالحدود مع التونس

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




دوريات وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، انتشال 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين بالمنطقة الحدودية مع التونس خلال المدة السابقة.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء، باشر فريق مسرح الجريمة التابع لإدارة المختبرات والأدلة لجنائية بجهاز المباحث الجنائية مهمة عمل في ذلك الإطار.

وكثفت إدارة القاطع الأمني الحدودي العسة الدوريات الأمنية الصحراوية على طول الشريط الحدودي مع تونس؛ بهدف تمشيط المنطقة لمنع تدفق المهاجرين.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، تمر الدوريات بالنقاط الأمنية التابعة للقاطع ظهرة الخص والقازولية وطويل الرتبة وأبوالشرف، وصولاُ إلى نقطة البشرية.






المقال السابقليبيا.. هل يؤثر تغيير رئاسة مجلس الدولة على توافقاته مع مجلس النواب؟


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك