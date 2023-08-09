ليبيا: انتشال 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين بالحدود مع التونس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، انتشال 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين بالمنطقة الحدودية مع التونس خلال المدة السابقة.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء، باشر فريق مسرح الجريمة التابع لإدارة المختبرات والأدلة لجنائية بجهاز المباحث الجنائية مهمة عمل في ذلك الإطار.

وكثفت إدارة القاطع الأمني الحدودي العسة الدوريات الأمنية الصحراوية على طول الشريط الحدودي مع تونس؛ بهدف تمشيط المنطقة لمنع تدفق المهاجرين.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، تمر الدوريات بالنقاط الأمنية التابعة للقاطع ظهرة الخص والقازولية وطويل الرتبة وأبوالشرف، وصولاُ إلى نقطة البشرية.