الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء 9 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 9 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تكون الاجواء معتدلة على اغلب المناطق نتيجة لامتداد مرتفع جوي يساهم برياح شمالية تعمل على اعتدال درجات الحرارة، حيث الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح مابين (28–34)مْ، مع رطوبة عالية نسبيا على الساحل.

وكذلك درجات الحرارة في معدلاتها على مناطق الجنوب فتكون مابين (35–40)مْ على معظم المناطق.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30–34)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-32)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على الكفرة ومناطق أقصى الجنوب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ.