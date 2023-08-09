الكوني: الجنوب الليبي هو العمق الاستراتيجي للوطن ونحن نهتم به

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، أن الجنوب الليبي هو العمق الاستراتيجي للوطن، مشيرا لاهتمامهم به.

وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي: “التقى الكوني عدد من وجهاء وأعيان قبيلة التبو، الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات في عديد المجالات لاسيما التعليم، والصحة، والبنية التحتية”.

وأضاف البيان “أكد الكوني اهتمام المجلس بالجنوب الليبي بوصفه بالعمق الاستراتيجي للوطن، وحرصه على تنفيذ المشاريع التنموية في مناطقه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات”.

وتابع “أشاد النائب بانحياز سكان مناطق الجنوب للوطن والمحافظة على وحدة التراب الليبي طيلة السنوات الماضية، بتحملهم تدني الخدمات، وضنك الحياة فيه، وعدم مغادرته لمدن الشمال”.

واستطرد “بدورهم؛ أثنى الوجهاء والأعيان على جهود النائب التي تهدف لاستقرار ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، وأعلنوا بأنهم جزء منه للمساهمة في استقرار الوطن ولم شمله”.