سلامة الغويل: انتخابات الأعلى للدولة دليل على عزم المجلس السعي في تحقيق مستقبل أفضل لليبيا

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اعتبر رئيس حزب تجمع الصف الوطني سلامة الغويل أن العملية الانتخابية بالمجلس الأعلى للدولة دليلا قاطعا على عزم المجلس في السعي لتحقيق مستقبل أفضل للدولة الليبية.

وعبر الغويل في بيان له بمناسبة تولي محمد تكالة رئاسة المجلس عن ثقته في جهود الرئيس لتحقيق نظام سياسي يتسم بالشافيفة والعدل.

وأكد رئيس حزب تجمع الصف الوطني دعمه لجهود المجلس الحثيثة في خدمة الشعب والبلاد.



وانتخب المجلس الأعلى للدولة، الأحد الماضي، محمد تكالة رئيسا للمجلس بتأييد 67 صوتا مقابل 62 صوت لخالد المشري.

وكان المجلس قد عقد، اليوم الأحد، جلسة عامّة، للتصويت على انتخاب رئيس جديد من بين 4 مرشحين.

وإلى جانب تكالة، ترشح 3 أعضاء من المجلس لمنافسته وهم خالد المشري، ونعيمة الحامي، وناجي مختار.

ووفقا للائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس الأعلى للدولة يجري انتخاب مكتب رئاسة كل عام، مكوّن من رئيس، ونائب أول يمثّل الجنوب، ونائب ثان يمثّل الشرق، بينما يكون الرئيس ومقرّر المجلس من الغرب.