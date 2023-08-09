شاهـد… الافراج عن حمادة شقيق معمر الضاوي

تداولت صفحات ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشقيق معمر الضاوي بعد الإفراج عنه، بعد ان تم اختطافه يوم الأمس.

ولم تشر المصادر عن تفاصيل و ملابسات وسبب الاختـطاف والافراج عنه، والجهة المسؤولة عن الحادثة، فيما ظهرت على وجهه علامات الاعتداء وآثار للدماء.

وكان شهود عيان، ومصادر محلية أفادوا مساء الثلاثاء باختطاف حمادة الضاوي شقيق معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 مشاة من قبل مجموعة مسلحة من ورشفانة.

وبحسب شهود عيان انتشرت سيارات مسلحة وأفراد مسلحين بشكل مكثف، وأغلقت طريق الزهراء الحشان ورشفانة إثر عملية الاختطاف .