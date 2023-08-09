باتيلي: يجب معاقبة كل معرقل للانتخابات الليبية

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة معاقبة كل من يعمل على عرقلة العملية الانتخابية في ليبيا.

وجاءت تصريحات باتيلي، خلال مشاركته في ملتقى مدينة الزاوية الكبرى بحضور عمداء بلديات الزاوية المركز والغرب والجنوب والمكونات الاجتماعية والسياسية والشبابية والأمنية بالمدينة.

وقال باتيلي إن وجودنا هنا لتقديم الدعم للشعب والقيادات للتوصل إلى السلم والاستقرار، مؤكدا ًأنه يعلم أن الطريق نحو السلام والاستقرار في ليبيا طويلة.

وأضاف أنه لا يمكن لبلد أن يحرز تقدما في ظل الصراعات والحروب، داعياً الليبيين إلى ضرورة التخلي عن الكراهية والعمل على بناء مجتمع متماسك.

واعتبر الممثل الخاص للأمين العام أن الوقت حان لتخطي كل الصراعات بعد استمرارها أكثر من عشر سنوات.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الفرص أمام الليبيين في المستقبل لتنعم البلاد بالسلام.

واستطرد: “لمدينة الزاوية علاقة وثيقة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي بشكل خاص وليبيا عامة لها أهمية اقتصادية وتاريخية كبيرة”.

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ونبه باتيلي في ختام كلمته إلى أن ليبيا تحتاج إلى تأمين أراضيها ونحن هنا لدعم الجهود الرامية لإعادة بناء البلاد، معربا عن ثقته بأنه سيجرى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد لدعم عملية الاستقرار والتنمية.