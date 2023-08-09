من بينها ليبيا.. 60 ألف نازح سوادني خلال أسبوع لجأوا إلى الدول المجاورة

الوطن /متابعات

أعلنت منظمة الهجرة الدولية في التقريرالـ17 للمنظمة حول تحديث الحالة الإنسانية بالسودان ، أنّ أكثر من 60 ألف سوداني لجأوا إلىالدول المجاورة خلال الأسبوع الماضي، على خلفية الصراع بين الجيش السوداني وقوات لدعم السريع .

وبيّنت المنظمة أنّ عدد النازحين حديثا داخليا في جميع أنحاء السودان بلغ 3 ملايين و282 ألفا و303 أشخاص، فيما عبر الحدود إلى دول الجوار، ما يقارب 986 ألفا و451 شخص.

وأجبر الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع، أكثر من 4.2 ملايين شخص على النزوح واللجوء منذ اندلاع الحرب في البلاد، كما وضّحت المنظمة أنّ غالبية اللاجئين السودانيين توجهوا إلى دول الجوار السودان وهي مصر ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودانواثيوبيا.