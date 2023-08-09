المريمي: مجلس النواب لم يكن أبداً معرقلاً للانتخابات

أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن “البرلمان لم يتوان في تقديم كل ما هو صالح لإجراء الانتخابات في ليبيا”.

وقال المريمي، في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب لم يكن أبدًا مُعرقلاً للانتخابات، بل ساهم في استتباب الأمن واستقرار البلاد”.

وأضاف أن المجلس “قدّم قبل ذلك القوانين الانتخابية، لكن بسبب القوة القاهرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات لم يتم إجرائها في الموعد”.

وأوضح المريمي، أن “مجلس النواب يقوم حاليًا ما يجب القيام به، وهو مناقشة القوانين واعتمادها وإحالتها للمفوضية العليا للانتخابات”.