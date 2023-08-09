الكوني يشدد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية لضمان استقرار ليبيا

العنوان

شدد النائب بالمجلس الرئاسي – بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي – موسى الكوني على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية لضمان استقرار ليبيا باعتبار الجيش هو مؤسس الدولة الليبية.

وأكد الكوني خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظتمها رئاسة الأركان العامة، بمناسبة الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبيب، أن هذه الكوكبة من الضباط والأكاديميين المشاركين في ورشة العمل لديهم القدرة على تأسيس جيش موحد للدفاع عن الوطن.

وأوضح النائب بأن ليبيا الآن في حاجة لتأسيس مؤسسة عسكرية موحدة أكثر من أي وقت مضى يكون ولائها للوطن.

وأعرب الكوني عن ثقته بأن منتسبي هذه المؤسسة العريقة لديهم القدرة على على وضع رؤى لاستمرار بناء المؤسسة العسكرية والمحافظة عليها لتكون موحدة عقيدتها الوطن.