الحصادي: مظاهرة طرابلس ضد فساد قرارات الإيفاد تعبر عن كل متضرري المحسوبية

أكد عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، أن المظاهرة التى خرجت بطرابلس ضد فساد قرارات الإيفاد والمحسوبية، على حساب «الطلبة والمعيدين والأساتذة» المتميزين؛ تعبر عن كل من وقع عليه ظلم قرارات الإيفاد الفاسدة.

وقال الحصادي، في تغريدة عبر «تويتر»: “المطالبة بالحقوق؛ قيمة من قيم العدالة، وترسيخ لدولة المواطنة، وكبح جماح الفساد ومنع تمدده وتطاوله على حقوق الآخرين”.

وأضاف “المظاهرة التى خرجت بطرابلس ضد فساد قرارات الإيفاد والمحسوبية، على حساب «الطلبة والمعيدين والأساتذة» المتميزين؛ تعبر عن كل من وقع عليه ظلم قرارات الإيفاد الفاسدة”.