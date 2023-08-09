كرموس: أصحاب المناصب السيادية من مصلحتهم بقاء الأوضاع على ما هي عليه في الوقت الراهن

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا، إن الفرق بين محمد تكالة وخالد المشري في الأصوات يؤكد أن هناك عوامل قوية أو مؤثرة دفعت للإطاحة بالأخير.

كرموس وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أضاف:”منذ العام الماضي كنت هناك العديد من المحاولات للإطاحة بالمشري لكنه لم تنجح في الحصول على مبتغاها”.

وأكد أن تأثير السياسات كبير ولها عدة مصلح تتعارض وتلتقي في الوقت ذاته، لافتا إلى أن المناصب السيادية مصلحتها بقاء الأوضاع على ما هي عليه في الوقت الراهن.

ولم ينكر كرموس بأن هناك تيارات لها تأثيرات من خارج مجلس الدولة وكانت ترغب بشكل واضح في الإطاحة بخالد المشري.