من الزاوية.. باتيلي يطالب باتفاق سياسي واسع ومصالحة وطنية شاملة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن ليبيا قادرة على أن تصبح لاعبا محوريا في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

باتيلي خلال لقائه عددا من السياسيين في مدينة الزاوية، أكد أن هذه المسألة مرتبطة بوجود اتفاق سياسي واسع ومصالحة وطنية، ينتج عنها توحيد مؤسسات البلاد، بحسب قوله.

وتابع باتيلي أن القادة السياسيين يجدر بهم اليوم إيجاد أرضية مشتركة لحل خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

وفي سياق متصل، بحث باتيلي مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح الدين النمروش وعدد من الضباط، تحديات الوضع الأمني، والتطورات الأمنية التي شهدتها مدينة الزاوية.

وأكد باتيلي ضرورة إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في ليبيا.

المصدر: المبعوث الأممي عبدالله باتيلي

