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الخليج العربي تجري العمرة الميكانيكية على محطة الضخ الرئيسية في حقل النافورة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

أعطى رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفطمحمد بن شتوانالتعليمات بضرورة إعطاء الأولوية للأعمال التي من شأنها زيادةمعدلات الإنتاج وكذلك تشغيل Gas sweetening unit التي ستوفر الغاز لمولدات الطاقة بمحطة السرير.

وباشرت منسقة الصيانة على ضوء ذلك بحقل النافورة بشكل فعلي بإجراء العمرة الميكانيكية للضاغط B في محطة الضخ الرئيسية.

وأولت منسقة الصيانة أهمية قصوى لاسترجاع الضاغط D للخدمة في المحطة 4 بعد البدء الفعلي بعملية تطوير نظام التحكم للضاغطوكذلك العمرة الميكانيكية للضاغط.

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#شركة الخليج العربي للنفط ليبيا محمد بن شتوان

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