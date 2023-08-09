ليبيا وتشاد تتفقان على تفعيل وساطة دول جوار النيجر خارج إكواس

اتفق النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، والرئيس التشادي محمد ديبي، على استمرار التواصل بين ليبيا وتشاد، واتخاذ خطوات عاجلة، لتفعيل الوساطة من قبل دول جوار النيجر خارج إكواس بشكل فوري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مساء أمس الثلاثاء، بين النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس جمهورية تشاد محمد ديبي، للتشاور حول الأحداث والتطورات التي تشهدها النيجر.

وأبدى الرئيس دبي، استعداده لاتخاذ خطوات عملية، ترتكز على تولي دول جوار النيجر، غير الأعضاء بالمجموعة الإقتصادية لغرب أفريقيا (ليبيا وتشاد والجزائر)، جهود الوساطة في النيجر، مثمّناً التزام ليبيا بقضايا المنطقة وأفريقيا، والذي تجلى باستعدادها لبذل جهود تقوم على تضافر دول الجوار، لأجل التوصل إلى حل للأزمة في الجارة النيجر.

من جهته أكد الكوني، العمل على كل ما من شأنه، الحفاظ على سلامة وأمن النيجر وشعبها، واستعادة الشرعية الدستورية، دون دفع الأوضاع فيها إلى نزاع مسلح، قد يفضي إلى مأساة انسانية.

وتم الاتفاق خلال هذا الاتصال، على استمرار التواصل واتخاذ خطوات عاجلة، لتفعيل الوساطة من قبل دول جوار النيجر خارج إكواس بشكل فوري.