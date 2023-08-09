مونوكول: ألبوم ليبيا محاولة لفتح البلاد على العالم ومعرفة تفاصيل حياتها

ليبيا – تحدث تقرير إخباري نشرته مجلة “مونوكول” البريطانية عن واقع حياة ليبيا وشعبها عبر عدسات الكاميرات فالبلاد عانت بشكل أكبر من روايات أحادية البعد.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد أكد أن التقارير الإعلامية المتناقلة عبر عناوين الأخبار حجبت في الغالب الفوضى بعد العام 2011 والكيفية التي اجتاز من خلالها الليبيون العاديون الحياة في السنوات التي تلت ذلك العام.

ووفقًا للتقرير كانت ليبيا معزولة للغاية لدرجة أن النسيج الاجتماعي والثقافي للبلاد لا يزالان غير معروفين للعالم الخارجي في وقت كانت فيه مشاهد الحياة اليومية في العاصمة طرابلس جاذبة لمن حرص على معرفة المزيد، مؤكدًا انبثاق مشروع “ألبوم ليبيا” عبر مؤسسة “آريتي” للفنون والثقافة لمواجهة الأمر.

وبحسب التقرير طالب القائمون على المؤسسة الليبيين بمشاركة صور ألبوماتهم الأسرية وقصص شخصية لماضي البلاد وحاضرها مبينا أن بعضا مما تم مشاركته يعود إلى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في حين أن البعض الآخر أحدث.

وبين التقريرأن بعضا من الصور تمثل تذكيرا بالحقائق اليومية الحميمة التي غالبا ما تضيع في هوامش التاريخ، مؤكدًا أن المؤسسة تعد المشروع قصيدة حب جماعية أشعلتها شرارة الحزن والأسى والأمل في وقت مثلت فيه مشاركة الذكريات بهذه الطريقة مساعدة لمداواة جروح مجتمعية سببتها سنوات الصراع.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن “ألبوم ليبيا” مدعوم من الصندوق العربي للثقافة والفنون ومتاح على الإنترنت على شكل كتاب مع ترجمة قريبة باللغة الإنجليزية فيما تضمن إطلاقه مؤخرًا بالعاصمة طرابلس معرضًا للصور الفوتوغرافية مع سعي المؤسسة لنقل الأخير إلى الخارج لفتح ليبيا على العالم.

ترجمة المرصد – خاص