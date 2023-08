خلال شهر.. أكثر من 3000 نازح دخلوا من السودان إلى ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة في السودان إن 3380 نازحا دخلوا من السودان إلى ليبيا خلال الشهر الجاري.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن 2880 نازحا وصلوا إلى مدينة الكفرة، و500 نازح وصلوا إلى منطقة أم الأرانب، بينهم 600 ليبي عائد.

وتابعت المنظمة أن النازحين مقسمين إلى 1034 نازحا من الجنسية السوادنية، و220 من الجنسية التشادية، و26 من إثيوبيا، و16 من الصومال، و9 من نيجيريا، و9 من إريتريا، و6 من مصر، و3 من النيجر، وواحد من بوركينا فاسو.

وأضافت المنظمة أن مركز احتجاز الكفرة التابع للأمم المتحدة يستضيف حاليا 360 نازحا قادمين من السودان، وهم من عدة جنسيات، مشيرة إلى أنهم يعيشون في ظروف صعبة.

وتشهد السودان منذ منتصف أبريل الماضي معارك عنيفة في مدن عدة، بين الجيش وقوات الدعم السريع “الجنجويد” التي يقودها حميدتي.

المصدر: المنظمة الدولية للهجرة في السودان

