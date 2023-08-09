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العابد: اقترحنا اعتبار المترشح للرئاسة فائزاً في الجولة الأولى إذا تحصل على ‎1+‎%‎50

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس النواب، مصعب العابد، أنه تم تقديم اقتراح بفوز المترشح بالرئاسة إذا نال 50%+1 من الجولة الأولى.

وقال العابد، في تصريحات صحفية: “النواب اقترح تعديل إحدى شروط انتخاب الرئيس لتصبح إذا تحصل المترشح علي 50٪؜+1 من الجولة الأولى فيعد فائزًا، وأهم ملاحظات النواب على القوانين الانتخابية هي أن المترشح للانتخابات الرئاسية إذا تحصل على 50%+1 لا يعدّ فائزًا بل ينتقل للجولة الثانية”.

وأضاف “المجلس ناقش قوانين الانتخابات التي أحالتها إليه لجنة 6+6، وقدم ملاحظاته، وملاحظات مفوضية الانتخابات أيضًا عليها، النواب أحال الملاحظات كلها بشكلها النهائي إلى اللجنة لمناقشتها مع فريق المجلس الأعلى للدولة بها”.

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الانتخابات الجولة الأولى انتخابات الرئاسة ليبيا مصعب العابد

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صحيفة الساعة 24

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