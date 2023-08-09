«الكوني» يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد تطورات الأحداث بالنيجر

جرى اتصال هاتفي، بين النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، ورئيس جمهورية تشاد، محمد دبي، للتشاور حول الأحداث والتطورات التي تشهدها النيجر.

وأوضحت صفحة المجلس الرئاسي، على فيسبوك، أن “الرئيس التشادي، رحب بالرؤى التي استعرضها الكوني، مع المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، أثناء استقباله له في طرابلس الأسبوع الماضي”.

وأبدى “الرئيس دبي”، “استعداده لاتخاذ خطوات عملية، ترتكز على تولي دول جوار النيجر، غير الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (ليبيا وتشاد والجزائر)، جهود الوساطة في النيجر”.

كما “ثمّن التزام ليبيا بقضايا المنطقة وأفريقيا، والذي تجلى باستعدادها لبذل جهود تقوم على تضافر دول الجوار، لأجل التوصل إلى حل للأزمة في الجارة النيجر”.

من جهته أكد الكوني، على “العمل على كل ما من شأنه، الحفاظ على سلامة وأمن النيجر وشعبها، واستعادة الشرعية الدستورية، دون دفع الأوضاع فيها إلى نزاع مسلح، قد يفضي إلى مأساة انسانية”.

وفي ختام الاتصال، تم الاتفاق خلال على استمرار التواصل واتخاذ خطوات عاجلة، لتفعيل الوساطة من قبل دول جوار النيجر خارج إكواس بشكل فوري.