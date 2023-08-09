الشعاب: لجنة «6+6» لها الحق في رفض أو قبول مقترحات البرلمان

أكد عضو مجلس النواب، بالخير الشعاب، لجنة «6+6» لها الحق في رفض أو قبول مقترحات مجلس النواب على القوانين الانتخابية التي أحالها لها.

وقال الشعاب، في تصريحات صحفية: “بتعديل بعض النقاط على قوانين لجنة 6+6 وإبداء بعض الملاحظات حولها، كان لا بد من إحالة هذه الملاحظات لها، فاللجنة صاحبة الاختصاص في تعديل القوانين الانتخابية، وكذلك الأخذ بملاحظات مفوضية الانتخابات حولها”.

وأضاف “مخرجات لجنة 6+6 ملزمة لمجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما الاعتراض عليها أو تعديلها بناء علي التعديل الدستوري الـ13، لأن القوانين مُلزمة ولا يحق للمجلسين تعديلها قام مجلس النواب بإحالة ملاحظاته حولها إلى لجنة 6+6 لمراجعتها”.

وتابع “من المُرجح انتهاء لجنة 6+6 من مراجعة القوانين خلال اسبوعين لتصدر بعد ذلك بشكل نهائي”.