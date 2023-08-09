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مصرف الادخار والاستثمار: المرحلة الأولى من قروض الإسكان تستهدف حوالي 25 ألف متقدم

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف المتحدث باسم مصرف الادخار والاستثمار علي الهليب عن إجمالي المستهدفين في عموم البلاد بعد توزيع الدفعة الأولى من قروض الإسكان في بلديات زمزم وخليج السدرة وهراوة.

الهليب قال خلال تصريح على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن المرحلة الأولى تستهدف حوالي 25 ألف منهم 18 ألف قروض سكنية و7 آلاف قطع أراضي، مشيراً إلى أن المصرف معني بالـ 18 ألف قرض وعدد البلديات التي أحيلت قوائمها للمصرف 86 بلدية، 26 فيها إيقاف.

وأشار إلى أن المستهدفين من المرحلة الأولى مرصودة لهم القيم المالية داخل الفروع كدفعة أولى ومن يتم اجراءاته ويستوفي بياناته ويُحال اسمه من اللجنة العليا يأخذ صكه ويستلم باقي القيمة.

ولفت إلى أن هناك آلية متبعة لمتابعة المستفيدين عقب صرف الدفعة الأولى لهم والمفروض أن يبدأ في عملية البناء والأقسام الفنية داخل الفروع هي المعنية بمتابعة المستفيدين والتأكد من البناء والمرحلة التي وصل لها المستفيد.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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