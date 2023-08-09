حصيلة مروعة لعدد حالات السرطان بمدينة ليبية

كشفت رئيسة سجل سرطان المنطقة الوسطى بالمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة منى أبوسنوقة عن عدد ملفات حالات السرطان المسجلة في أرشيف قسم الباطنة منذ 2004 حتى اليوم، والتي بلغت 14689 حالة.

وأشارت إلى أن سرطان الثدي يمثل أكثر أنواع السرطان انتشارا في ليبيا والمعهد بنسبة 26% يليه سرطان القولون والمستقيم ثم سرطان الرئة.

وأكدت أن عدد الوفيات المسجلة خلال 2022 بلغ 273، والحالات الجديدة المسجلة بالمعهد بلغت 1640 حالة ، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 968 حالة من شهر يناير وحتى يونيو من العام الجاري.

وأوضحت أبوسنوقة أن نسبة سرطانات الأطفال بلغت 2% من إجمالي الحالات خلال 2022، إذ بلغت 30 حالة جديدة ـ بينما بلغت نسبة الإناث 55% من إجمالي الحالات الجديدة المسجلة خلال 2022.

ونتوهت إلى أن أكبر الفئات العمرية المصابة بالسرطان خلال 2022 كانت بين 40 و 69 سنة.بينما بلغت نسبة مرضى الأورام من عدد المرضى المترددين على المركز، خلال العام الماضي، 92.9%