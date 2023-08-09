وكالة إيطالية: الدبيبة داعم لتكالة وساعده على الفوز برئاسة مجلس الدولة

أكدت وكالة أنباء إيطالية، أن خسارة خالد المشري، لرئاسة مجلس الدولة، تعزز موقف رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة وتُبعد احتمالات الانتخابات على المدى القصير.

وقالت وكالة «نوفا» الإيطالية، للأنباء، في تقرير لها: “خسارة المشري تؤكد أنه لن تكون هناك انتخابات في عام 2023 كما تأمل الأمم المتحدة، فالدبيبة كان الداعم الرئيسي لمحمد تكالة، رئيس المجلس الجديد، وهذا ما ساعده في الفوز بهذه الأصوات”.

وأضافت الوكالة “تكاله البالغ من العمر 57 عامًا من الخمس فاز بفارق 5 أصوات فقط من أصل 131، وبخسارة المشري يُغادر المشهد أحد قادة الإخوان المسلمين وقبل كل شيء أحد أشد المعارضين للدبيبة، الذي كان يناور منذ أيام لمنع إعادة انتخاب المشري بعد تحالف الأخير مع عقيلة لتشكيل حكومة مصغرة جديدة مسؤولة عن قيادة البلاد إلى الانتخابات”.

وتابعت “الدبيبة يمارس نفوذه ليس فقط من خلال المال والوصول إلى الأموال الحكومية كحافز ولكن أيضًا من خلال الترهيب ومنع عقد الجلسات، وفي هذه المرحلة أصبح الطريق إلى الانتخابات أشبه بالطريق إلى الهلاك، خاصة أن الهيكل السياسي الحالي فاسد للغاية، فالهيكل السياسي الحالي غير قادر على دفع ليبيا إلى الأمام وقادر فقط على الانهيار على نفسه”.