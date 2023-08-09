حكومة الدبيبة تبحث مع السفارة الإيرانية التعاون المشترك في مجال الطاقة

ليبيا – بحث مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة أسامة الضراط، مع القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية في ليبيا عين الله سوري، التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.

الجانبان ناقشا بحسب منصة “حكومتنا”جملة من المواضيع التي تخص إنتاج وتحويل الطاقة وشبكات النقل، والتوجهات العالمية لإنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية وتوربينات الرياح.

واتفق الطرفان على عقد اجتماعات فنية مع الشركات الإيرانية المتخصصة في مجال إنتاج ونقل الكهرباء، خصوصا الطاقات النظيفة “الشمس – الرياح”.