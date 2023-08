مليارات ليبية مخبأة للقذافي في بنوك كندا

كشفت جريدة غلوب آند ميل الكندية عن وجود مليارات الدولارات خبأها العقيد الراحل “معمر القذافي” في حسابات خاصة بالبنوك الكندية خلال فترة حكمه التي امتدت لـ42 عاما.

وقالت الجريدة نقلا عن السفير الليبي السابق لدى بلادها فتحي البعجة إن القذافي خبأ بشكل سري المبالغ المالية في مؤسسات مالية كندية، إلى جانب وثائق سرية تحتوي تفاصيل تلك الحسابات.

وأضاف البعجة أنه محتفظ بتلك الوثائق التي تؤكد الثروة المالية التي أخفاها القذافي، مشيرا إلى أنه ينوي حماية تلك السجلات المالية في ليبيا، خوفا من وقوعها تحت طائلة “الفساد”، وتسليمها بعد انتخاب حكومة جديدة عبر انتخابات ديمقراطية في البلاد، دون كشف أي تفاصيل أخرى عنها.

وذكر البعجة أن الوثائق تتضمن تفاصيل أرقام الحسابات، وغيرها من المعلومات المهمة، رافضا الإفصاح عن إجمالي المبالغ المالية الموجودة، خوفا من وقوعها في الأيادي الخاطئة بما في ذلك المجموعات المسلحة وفق قوله.

ونقلت جريدة غلوب آند ميل عن مصادر مطلعة أن القذافي استعان بشخصيات واجهة، بينهم وكلاء كنديون، لفتح حسابات بنكية في كندا، وشركات وهمية نيابة عنه، لإخفاء جزء من ثروته المهربة في الخارج.

يأتي هذا في الوقت الذي تجدد فيه السلطات الليبية مساعيها، لاستعادة مليارات الدولارات من الأصول المفقودة في كندا خلال سنوات حكم القذافي الطويلة، وسط انتقادات بسبب الفشل في تحديد حسابات القذافي النقدية، وتجميد الأصول التابعة له، وعدم إفصاح الحكومة عن إجمالي الأصول الليبية المجمدة لديها جراء العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا.

المصدر: جريدة “غلوب أند ميل” الكندية

