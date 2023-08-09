أردوغان: تركيا أثبتت “علو كعبها” في إحلال السلام في ليبيا ومنعنا انقسامها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا أثبتت علو كعبها في إحلال السلام في ليبيا، بعدما اصطفت ودعمت الحكومة الشرعية – حكومة الوفاق الوطني السابقة- برئاسة فائز السراج.

وأضاف أردوغان، في كلمته أمام المؤتمر الـ14 للسفراء الأتراك، الثلاثاء، تركيا أصبحت دولة تحدد قواعد اللعبة وتضع بصمتها على العلاقات الدولية.

واستطرد الرئيس التركي: “تركيا يطرق الجميع بابها في العديد من القضايا الهامة ويحظى موقفها بمتابعة وثيقة”.

وزعم أن تدخل تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا حال دون انقسام ليبيا.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الوطني السابقة مذكرتي تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري في 27 نوفمبر 2019.

ودفعت تركيا بموجب هذه الاتفاقيات التي رفضها مجلس النواب الليبي والمجتمع الدولي، قوات عسكرية وأسلحة -بالمخالفة لقرار مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا- ومدرعات إلى مدن غرب ليبيا، تورطت في قصف مدنيين وشحنات غذاء وأدوية.