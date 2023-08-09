ليبيا الان

أبو زريبة يبحث آلية تعزيز العمل الإداري في وزارة الداخلية

تم النشر منذُ 33 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

اجتمع وزير الداخلية الليبية اللواءعصام أبو زريبةبمكتبه معَ مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوزارةفيصل غنيةلتعزيز العمل الإداري وتحسين الأداء في وَزارة الدَّاخلية.

وتناول الإجتماع عدد مِن القضايا الرئيسية المُتعلقة بِتَطوير العمل الإداري وَتحسين العمليات المكتبية داخل الوزارة ، كمَا تركزت المُناقشاتعلى تبسيط العمليات الإدارية وَتحسين كفاءة اِستخدام الموارد البشرية وَالمالية .

وأكد الوزير على أهمية دور إدارة الشؤون الإدارية فِي تحقيق فعالية وَكفاءة العمل الإداري وَتمكين باقي الإدارات وَالأقسام فِي الوزارة مِنتحقيق أهدافها بِطريقة متناسقة ومنظمة ، وتم خلال الإجتماع استعراض سبل تطوير نظام المُراسلات الداخلية وَتحسين إدارة الأرشيفالإداري بِمَا يتوافِق معَ المعايير الحديثة وَالأفضليات، بالإضافة إلى العراقيل والمشاكل التي تُواجه صعُوبة العمل، وَوضع حلُول مناسبة لها.

الوسوم

#وزارة الداخلية الليبية اللوء عصام أبوزريبة فيصل غنية ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك