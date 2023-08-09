أبو زريبة يبحث آلية تعزيز العمل الإداري في وزارة الداخلية

الوطن/متابعات

اجتمع وزير الداخلية الليبية اللواء “عصام أبو زريبة” بمكتبه معَ مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة “فيصل غنية” لتعزيز العمل الإداري وتحسين الأداء في وَزارة الدَّاخلية.

وتناول الإجتماع عدد مِن القضايا الرئيسية المُتعلقة بِتَطوير العمل الإداري وَتحسين العمليات المكتبية داخل الوزارة ، كمَا تركزت المُناقشاتعلى تبسيط العمليات الإدارية وَتحسين كفاءة اِستخدام الموارد البشرية وَالمالية .

وأكد الوزير على أهمية دور إدارة الشؤون الإدارية فِي تحقيق فعالية وَكفاءة العمل الإداري وَتمكين باقي الإدارات وَالأقسام فِي الوزارة مِنتحقيق أهدافها بِطريقة متناسقة ومنظمة ، وتم خلال الإجتماع استعراض سبل تطوير نظام المُراسلات الداخلية وَتحسين إدارة الأرشيفالإداري بِمَا يتوافِق معَ المعايير الحديثة وَالأفضليات، بالإضافة إلى العراقيل والمشاكل التي تُواجه صعُوبة العمل، وَوضع حلُول مناسبة لها.