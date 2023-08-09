حماد: شعار حكومتنا التنمية وسنخصص قيماً مالية لإعادة إعمار الجنوب

عقد أسامة حماد، رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اجتماعاً موسعاً في مدينة بنغازي مع عدد من وزراء ونواب المنطقة الجنوبية، لبحث قضايا التنمية والإعمار ومناقشة جملة من القضايا المهمة المتعلقة بالجنوب.

وأوضحت صفحة الحكومة الليبية على فيسبوك، في بيان، أن حماد “خصص قيمة مالية للمنطقة الجنوبية، كما تم تخصيص مبلغ لمنطقة ربيانة لغرض الصيانة على أن تقوم لجنة مشكلة من الحكومة بالتوجه للمنطقة يوم الخميس القادم”.

واستمع “حماد” إلى ملاحظات النواب والوزراء للنظر في معالجتها وحلها، ومنها التأكيد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، وعلى ضرورة صيانة الطرق بين الجفرة وسبها، ومعالجة وإصلاح البنية التحتية للطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والاهتمام بالزراعة والصناعة وقطاع الصحة والمشروعات الصغرى والطاقة، وتفعيل المطارات في الجفرة وأوباري وتفعيل قرار إنشاء معهد للزراعة في الجنوب.

ومن جانبهم، أكد النواب على “ضرورة مجابهة الفساد والسيطرة عليه وتقنين الصرف عند صرف الميزانيات”، مشيدين بجهود رئيس مجلس الوزراء في الكفرة ومرزق.

كما طالبوا بإجراء زيارة تفقدية لمدن مزرق والغريفة وسبها للاطلاع على الأوضاع المعيشية عن قرب.

وختم رئيس مجلس الوزراء موضحًا أن “شعار الحكومة هو تحقيق الإعمار والتنمية على أن يتم تخصيص قيم مالية للشروع في تحقيق إعادة إعمار الجنوب”.