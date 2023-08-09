المطالبة بالحقوق قيمة من قيم العدالة..الحصادي يعلق على مظاهرات أعضاء هيئة تدريس ومعيدين ضد قرارات الإيفاد

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علق عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي على المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس لأعضاء هيئة تدريس ومعيدين ضد فساد قرارات الإيفاد والمحسوبية.

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”إن المطالبة بالحقوق قيمة من قيم العدالة، وترسيخ لدولة المواطنة”.

وتابع عضو الأعلى للدولة :”المطالبة بالحقوق كبح لجماح الفساد ومنع تمدده وتطاوله على حقوق الآخرين”.

وأضاف الحصادي :”المظاهرة التى خرجت بطرابلس ضد فساد قرارات الإيفاد والمحسوبية على حساب الطلبة والمعيدين والأساتذة المتميزين تعبر عن كل من وقع عليه ظلم قرارات الإيفاد الفاسدة”.

وكان المئات من المتظاهرين احتشدوا أمام مقر حكومة الوحدة في طرابلس احتجاجا على قرارات الإيفاد والتفويضات المالية التي أصدرتها الحكومة في وقت سابق، والتي وتضمنت قوائم لأسماء أقارب مسؤولين وأطفال ومسنين.

وتجمعت مظاهرة حاشدة لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل أمام مقر الحكومة في طريق السكة رفضا لفساد قرارات الإيفاد والتفويضات المالية التي صدرت عن الحكومة.

ورفع المتظاهرين لافتة كتب عليها: “نعم لعودة الحياة للمؤسسات التعليمية والصحية.. نعم للإيفاد.. نعم للتفويضات المالية”.